В Нидерландах совершено нападение на азербайджано-турецкое общество культуры

27 января 2018 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Нидерландах, в городе Гааге совершено нападение на азербайджано-турецкое общество культуры. Об этом в субботу пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что нападение было совершено сегодня ночью. Четверо в масках напали на здание общества, разбив передние и боковые окна здания.

По словам председателя азербайджано-турецкого общества культуры в Нидерландах Ильхана Ашкына, неизвестные скрылись с места преступления. Глава общества сообщил, что в связи с инцидентом начато следствие.

"Кто бы не совершил это нападение, они не смогут нарушить покой тюркского народа. Мы будем продолжать нашу детельность", - сказал Ашкын.

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Azernews Newspaper
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