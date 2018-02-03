В оползневой зоне в Баку демонтируются все линии коммуникаций

БАКУ /Trend/ - Отсоединяются и демонтируются все газо-, водопроводные и электролинии, идущие в оползневую зону Баиловского склона в Сабаильском районе Баку, сообщили в субботу Trend владельцы расположенных в этой зоне квартир.

По их словам, после появления на территории трещин подача электричества, газа и воды в дома была приостановлена. «Тогда была приостановлена подача, а сейчас линии отсоединяются от магистральных линий и демонтируются. По вечерам женщин и детей отправляем во временные убежища, а мужчины остаются дома», - сказали жильцы.

На территории вчера образовались новые трещины, и оползень активен, сказали они, отметив, что все больше трещин становится в домах.

Глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы подтвердил Trend, что началось отсоединение водопроводных линий на территории оползня. «В связи с оползнем на Баиловском склоне решением Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям примерно в 100 домов на этой территории подача воды приостановлена. На участки вокруг оползня, которые находятся в безопасной зоне, вода подается по этим же линиям. Поэтому для подачи воды жильцам квартир в безопасной зоне водопроводная линия, идущая в аварийные квартиры, отсоединена от сети. Пока линии, а также счетчики не демонтируются», - сказал Джабраиллы.

Глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сообщил Trend, что в зону оползня прекращена подача природного газа. «Никакие работы по демонтажу линий не ведутся. Просто приостановлено газоснабжение домов, из которых выселили жильцов. Если на территории начнутся работы по демонтажу линий, то они могут начаться после обращения к нам», - сказал Кербалаев.

Глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сказал Trend, что с территории убираются поврежденные столбы. «Их не демонтируют, просто в результате оползня некоторые из них повреждены, и линии создали опасность для населения. Поэтому, учитывая обеспечение безопасности населения, эти столбы и линии убираются. Все равно электроснабжение этой территории приостановлено. Но счетчики и подведенные в квартиры линии не тронуты», - сказал Мустафаев.

Отметим, что в результате активизации процесса в оползневой зоне в поселке Баилово в домах увеличилось число трещин. В оползневой зоне в аварийном состоянии находятся около 90 домов. В связи с оползнем в Исполнительной власти Сабаильского района Баку создан специальный штаб.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Ирина Парфёнова)

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