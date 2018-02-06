В Азербайджане обнародованы даты приемных экзаменов

6 февраля 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 13 марта проведет первый (весенний) приемный экзамен по II и III группам специальностей, а 20 мая проведет приемный экзамен по I и IV группам. Второй экзамен по I и IV группам специальностей состоится 18 июля, а по II и III группам – 26 июля. Экзамены по V группе для выпускников предыдущих лет будет проведен 10 июля, говорится во вторник в сообщении ГЭЦ.

Прием заявлений абитуриентов в средние специальные учебные заведения будет проводиться 29 - 30 апреля.

Первый тур приемных экзаменов в магистратуру вузов и НАНА будет проведен 25 февраля, второй тур – третьего июня. Первый тур приемных экзаменов в резидентуру будет проведен первого апреля, второй тур – восьмого июля.

Первый тур выпускных экзаменов для учащихся на базе общего среднего (9 классов) образования состоится 4, 11 и 18 марта, второй тур выпускных экзаменов для учащихся на базе общего среднего (9 классов) образования и экзамены для учащихся на базе полного (11 классов) среднего образования состоятся 21, 27 июня и третьего июля.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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