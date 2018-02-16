Минобразования Азербайджана об отмене куррикулумов

БАКУ /Trend/ - Новый проект куррикулума для средних общеобразовательных школ Азербайджана уже представлен на общественные обсуждения, сказал в пятницу завотделом по программам развития образования минобразования Эмин Амруллаев, опровергнув слухи об отмене куррикулумов.

«Работы находятся на завершающей стадии. Скорее всего в ближайшее время мы представим проект для утверждения в Кабмин. Этот проект не очень отличается от нынешнего куррикулума. В новом проекте количество предметов и часы не изменены, а изменена система ценностей и компетенции», - сказал Амруллаев.

По его словам, госстандарты по куррикулуму принимаются раз в пять лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Ирина Парфёнова)

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