Минобразования Азербайджана об отмене куррикулумов

16 февраля 2018 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый проект куррикулума для средних общеобразовательных школ Азербайджана уже представлен на общественные обсуждения, сказал в пятницу завотделом по программам развития образования минобразования Эмин Амруллаев, опровергнув слухи об отмене куррикулумов.

«Работы находятся на завершающей стадии. Скорее всего в ближайшее время мы представим проект для утверждения в Кабмин. Этот проект не очень отличается от нынешнего куррикулума. В новом проекте количество предметов и часы не изменены, а изменена система ценностей и компетенции», - сказал Амруллаев.

По его словам, госстандарты по куррикулуму принимаются раз в пять лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Молодые учителя составляют почти треть педагогов в азербайджанских школах
Общество 1 февраля 17:52
В школах Азербайджана может быть отменено суммативное оценивание
Общество 24 января 15:34
Минобразования о зимних каникулах азербайджанских школьников
Общество 22 января 14:41
В Азербайджане увеличена зарплата почти 42 тысячам учителей
Общество 5 января 12:25
Минобразования Азербайджана об отдыхе школьников в праздничные дни
Общество 19 декабря 2017 16:15
В Азербайджане книги детям читают 2/3 родителей
Общество 19 декабря 2017 15:25
В Азербайджане утверждены правила перевода, исключения, восстановления бакалавров и магистров
Общество 13 декабря 2017 15:50
Минобразования Азербайджана о предстоящих школьных каникулах
Общество 13 ноября 2017 11:45
В Минобразования Кыргызстана обсудили разработку Национальной квалификационной системы
Кыргызстан 24 октября 2017 10:20
Отрадно, что в Азербайджане растет авторитет профессии учителя - Микаил Джаббаров
Общество 5 октября 2017 15:21
Минобразования Азербайджана меняет порядок составления рейтинга школ
Общество 25 сентября 2017 14:55
Студенты университета «Тефеккюр» могут перевестись в другие вузы
Общество 18 сентября 2017 15:45
В Азербайджане в первый класс пойдут 165 тысяч детей
Общество 14 сентября 2017 16:17
В Азербайджане начался выбор вакансий учителями
Общество 18 августа 2017 12:38
В Азербайджане продлен прием документов для перевода студентов
Общество 15 августа 2017 12:18
Учителям, оставшимся недовольными результатами диагностического оценивания, будет предоставлен очередной шанс
Общество 23 июня 2017 12:03
В Азербайджане объявлено время приема электронных заявлений учителей для участия в конкурсе
Общество 20 июня 2017 15:28
В Азербайджане создается новая управленческая модель университетов - министр
Общество 14 июня 2017 15:44