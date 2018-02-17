Арестован лже-сотрудник Службы госбезопасности Азербайджана

17 февраля 2018 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - Служба государственной безопасности провела операцию, в ходе которой был задержан гражданин Азербайджана Алыев Эльдениз Камиль оглу в качестве подозрительного лица.

Алыев представлялся начальником управления СГБ одного из районов Баку, и совершая мошенничество брал деньги у граждан под различными предлогами.

Алыев был задержан в качестве подозреваемого лица во время оперативных мер, осуществленных Службой госбезопасности.

На основании уголовного дела, возбужденного в СГБ, Эльдениз Алыев был привлечен к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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