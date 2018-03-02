Председатель Госдумы России выразил соболезнования в связи с пожаром в наркоцентре в Баку

2 марта 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю парламента (Милли Меджлиса) Азербайджана Огтаю Асадову в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку, говорится в пятницу в сообщении, размешенном на сайте Госдумы.

«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в наркологическом центре в Баку. Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании.

Сегодня в 06:10 в Хатаинском районе Баку в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар.

На место происшествия прибыли пожарные и техника Государственной противопожарной службы МЧС, кареты Скорой неотложной медицинской помощи минздрава. Полк быстрого реагирования МВД и сотрудники Хатаинского РУП обеспечили охрану территории и беспрепятственную работу спасателей.

Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Согласно данным предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.

Проводимые меры находятся под контролем главы государства.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
НАТО высоко оценивает вклад Азербайджана в операции альянса
Политика 18:35
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре
Политика 18:25
Глава МИД Марокко совершит визит в Азербайджан
Политика 17:29
Премьер Черногории посетит Азербайджан (Эксклюзив)
Политика 16:04
Азербайджанская СК планирует расширить присутствие на рынке добровольного медстрахования
Бизнес 15:44
Прикаспийские страны согласовали проект Конвенции о правовом статусе Каспия
Политика 15:44
МИД России о назначении посла в Азербайджан
Политика 15:27
Черногория поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 15:16
Посол: Беларуси и Азербайджану необходимо активнее развивать производственную кооперацию
Экономика 14:54
Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку
Общество 13:13
Азербайджан намерен значительно расширить экспорт вина
Бизнес 12:50
Минздрав Азербайджана о пожаре в Республиканском наркоцентре
Общество 12:17
Азербайджан и Беларусь договорились о сотрудничестве в сфере высоких технологий
ИКТ 11:54
Свыше 20 человек погибли в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку
Происшествия 11:15
Главы официальных структур проводят осмотр места пожара в наркологическом центре в Баку
Происшествия 11:06
Министр экономического развития России посетит Азербайджан
Бизнес 10:52
В России выступили за продление моратория на вылов осетра на Каспии
Россия 09:50
Пожар в Республиканском наркологическом центре в Баку потушен (Обновлено) (ФОТО)
Происшествия 09:45