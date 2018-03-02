Председатель Госдумы России выразил соболезнования в связи с пожаром в наркоцентре в Баку

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю парламента (Милли Меджлиса) Азербайджана Огтаю Асадову в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку, говорится в пятницу в сообщении, размешенном на сайте Госдумы.

«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в наркологическом центре в Баку. Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании.

Сегодня в 06:10 в Хатаинском районе Баку в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар.

На место происшествия прибыли пожарные и техника Государственной противопожарной службы МЧС, кареты Скорой неотложной медицинской помощи минздрава. Полк быстрого реагирования МВД и сотрудники Хатаинского РУП обеспечили охрану территории и беспрепятственную работу спасателей.

Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Согласно данным предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.

Проводимые меры находятся под контролем главы государства.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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