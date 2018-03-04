Шахрияр Мамедъяров занял второе место на мемориале Таля

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров занял второе место на мемориале Михаила Таля, который состолся в Москве.

В третий день турнира были сыграны заключительные три тура по быстрым шахматам, где участники получили на партию по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход.

Первое место в турнире занял индиец Вишванатан Ананд, набрав 6 очков. Второе место с Мамедъяровым поделили американец Хикару Накамура и россиянин Сергей Карякин, которые набрали по 5 очков.

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