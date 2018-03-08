Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, выросло на 12,3%

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года в Азербайджан прибыли 185 913, феврале - 166 161 иностранный гражданин, говорится в четверг в сообщении министерства культуры и туризма Азербайджана.

За указанный период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года иностранных граждан в страну прибыло на 38 656 (12,3 процента) человек больше.

В целом в течение двух месяцев число прибывших в Азербайджан иностранных граждан составило 352 074 человека. Из них 103 245 - граждане России, 87 649 - Грузии, 48 657 - Турции, 28 111 - Ирана, 13 064 - ОАЭ, 71 348 человек - граждане других стран.

Число иностранцев, прибывших в Азербайджан в первые два месяца 2017 года, составило 313 418 человек, из них 159 262 прибыли в январе, 154 156 - в феврале.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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