Вугар Рагимзаде: Совет печати Азербайджана запомнился полезной работой для журналистики

БАКУ /Trend/ - Совет печати запомнился полезной работой для азербайджанской журналистики, и в предстоящие годы будет осуществлять плодотворную деятельность для ее развития. Об этом, выступая на состоявшемся сегодня VII съезде Совета печати (СП), сказал главный редактор газеты "İki Sahil" член правления Совета печати Вугар Рагимзаде.

Член правления СП сказал, что поддерживает мнения, озвученные в связи с выдачей единой карты журналистам, объяснив это тем, что в медиа не смогут приходить люди, не имеющие отношения к журналистике: «Порой журналистское удостоверение выдают людям, отбывшим тюремное наказание, и не имеющим отношения к журналистике, а потом они используют это в корыстных целях. Это необходимо пресечь».

Рагимзаде добавил, что есть люди, которые создают 15 сайтов, совершают различные преступные деяния с целью шантажа или морального террора: «Совет печати уже делал предупреждения по этому поводу, но должны быть предприняты решительные меры. Ведь это не только шантаж, но также пятнает наше общество, культуру и историю».

Отметим, что сегодня в Баку состоялся VII съезд азербайджанских журналистов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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