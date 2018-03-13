В Центре Гейдара Алиева начался трехдневный семинар Натальи Толкуновой "Икона стиля" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева начался трехдневный семинар российского специалиста в области моды Натальи Толкуновой на тему "Икона стиля".

Наталья Толкунова - журналист и переводчик, занимается педагогической деятельностью в Московском государственном университете, читает лекции на темы "История журналов мод", "Кино и мода", "Иконы стиля" для программы "Теория и индустрия моды", руководимой историком моды Александром Васильевым. Работала редактором в журналах "Дорогой" и "Sur la Terre". Автор книги «50-е: последний бастион от-кутюр».

Семинар "Икона стиля", который проходит 12, 13 и 14 марта, создает возможность для знакомства с лидерами в мире моды. Проект реализуется в рамках выставки "Модернизм и Мода", демонстрируемой в Центре Гейдара Алиева, на которой представлены образцы моды 1960-х годов, подготовленные на основе коллекции Фонда Александра Васильева.

Вчера, 12 марта, Наталья Толкунова выступила с лекцией "Иконы высокой моды".

Каждое столетие порождает свои иконы стиля, которыми продолжают восхищаться и по сей день. Когда говоришь об иконах стиля XX века, в первую очередь на ум приходят имена Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли, Брижит Бардо, Элизабет Тейлор, Греты Гарбо, Марлен Дитрих. Это классические примеры женщин, которыми поколения модниц восхищаются не только из-за их изящества, изысканности и красоты, но и из-за их чувства стиля. Неудивительно, ведь именно эти личности сформировали идеал женской красоты, который до сих пор пользуется невероятным успехом и признанием.

Иконы стиля, кто они? Это женщины, которые стали эталоном внешнего вида для своих современниц и последующих поколений, которых обожают, потому что они действительно этого достойны! По словам Натальи Толкуновой, икона стиля не обязательно должна быть красавицей, и ее больше отличают следующие качества: она должна быть известной личностью, знаменитостью; обладать стройной фигурой – обязательная особенность ее внешности; желательно, чтобы она была иностранкой для страны своего проживания; богатство – обязательное условие для того, чтобы быть иконой стиля.

Когда дело доходит до моды, достижение этого знаменитого статуса «иконы стиля» требует не только безупречного вкуса в одежде - внешний вид этих женщин вдохновляет, изумляет, восхищает и влияет на культуру, дизайнерские коллекции и массовые тренды. Говоря образно, это женщина, которая взрывает умы, вызывает страстное желание подражать ей во всем. Женщина-муза. Женщина-характер. Женщина-стиль. В самом понятии «икона» кроются сильные эмоции и мощная сила, особый статус. Неудивительно, что стильных, хорошо одетых, модных и красивых женщин в мире огромное количество, а икон стиля единицы. И чтобы получить этот статус, недостаточно обладать хорошим вкусом. Ум, безупречное самообладание, ярко выраженная индивидуальность, особая пластика движений, грация, проницательность, смелость, элегантность, неповторимость, умение подать себя в любых жизненных ситуациях – вот лишь некоторые черты, которые отличают икон стиля.

На вечере была предоставлена информация о женщинах, диктующих моду благодаря занимаемой ими в обществе позиции, своему большому авторитету и вкусу, и никогда не сходящих с вершины моды. Манера одеваться икон стиля середины ХХ века еще раз доказывает, что нежность, аристократизм не зависят от возраста. Необычные судьбы этих женщин, которые достигли успеха благодаря целенаправленности и сильному характеру, могут считаться примером и сегодня. Лектор заострила особое внимание на Дэйзи Феллоуз - авторе и редакторе парижского издания Harper's Bazaar, внучке легендарного основателя империи швейных машинок "Зингер" Исаака Меррита Зингера, одной из самых шикарных и модных женщин довоенного Парижа; Коко Шанель – основательнице модного дома «Chanel», которая оказала существенное влияние на европейскую моду XX века, привнесла множество новшеств, а производимые её фирмой духи «Chanel No. 5» стали парфюмерным бестселлером XX века; Уоллис Симпсон - супруге герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, желание которого жениться на дважды разведённой женщине стало причиной его отречения от престола в декабре 1936 года. Причем эта пара до сих пор остается одним из уникальных явлений, когда муж и жена оба считались иконами стиля.

13 марта 2018 года, 19:00

«Кино и мода: стиль кинозвезд»

На лекции будет совершено интересное путешествие в мир таких известных актрис, как Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Грейс Келли. Будет проведен анализ их влияния на мир моды, стиль. На протяжении более чем 100 лет кинематограф диктовал моду, был ее активным распространителем. Поэтому большое значение имеет влияние личного стиля кинозвезд на эстетику их времени, и то, что созданные ими образы не теряют своей актуальности до сегодняшнего дня.

14 марта 2018 года, 19:00

«Традиции 1960-х годов в современной моде»

На лекции будет предоставлена информация о моде 1960-х годов, ее влиянии на тренды сегодняшней моды, и стилях предыдущих лет, используемых современными модельерами.

1960-е годы стали периодом революционных новшеств, подытоживших в истории моды эстетику первой половины века, и открывших дорогу в будущее. В моде 1960-х годов присутствовали особый динамизм и нежность.

Отметим, что участие в семинаре платное. Стоимость билета на одну лекцию составляет 15 манатов, участие же в трехдневном семинаре в целом - 30 манатов. Билеты можно приобрести в кассе Центра или онлайн на сайте www.heydaraliyevcenter.az

Участники семинара также получат возможность бесплатно ознакомиться с выставкой «Модернизм и Мода», демонстрируемой в Центре Гейдара Алиева.

(Автор: Вугар Иманов, Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.