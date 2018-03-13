"Азеришыг" принял меры по надежному энергоснабжению на праздник Новруз

13 марта 2018 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеришыг» в дни праздника Новруз усилит меры по надежному энергоснабжению, говорится во вторник в сообщении ОАО.

С целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения в праздничные и нерабочие дни потребителей, а также мест проведения праздничных мероприятий в Баку и регионах будут проведены организационные и технические мероприятия.

С 20 по 27 марта будет организовано дежурство ответственных должностных лиц центрального аппарата ОАО «Азеришыг» и Управления регионального электроснабжения и продаж.

Приняты необходимые меры для предотвращения аварийных ситуаций.

В праздничные дни будут временно приостановлены работы по реконструкции и капитальные ремонтно-строительные работы, за исключением устранения последствий аварий в местах проведения мероприятий.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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