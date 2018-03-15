Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью c Уэсли Со

15 марта 2018 01:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Берлине прошел четвертый тур турнира претендентов по шахматам.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, участвующий в турнире, в четвертом туре сыграл вничью с шахматистом из США Уэсли Со.

По итогам четырех туров лидерство в турнирной таблице держит Фабиано Каруана (США) - 3 очка, на второй строчке находятся Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) и Владимир Крамник (Россия) - по 2,5 очка, на третьей строчке расположились Динг Лирен (Китай), Левон Аронян (Армения), Александр Грищук (Россия) - по два очка, Уэсли Со (США) и Сергей Карякин (Россия) набрали по одному очку.

Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).

В случае, если все эти показатели будут равны, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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