Стартовал второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день проходят квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Накануне в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике. Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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