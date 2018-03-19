Праздник Новруз в Бакинской высшей школе нефти

19 марта 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии Новруз байрамы в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло праздничное мероприятие, в котором приняли участие ректор вуза Эльмар Гасымов, преподаватели и другие сотрудники, а также студенты Высшей школы, сообщает вуз в понедельник.

Открывая мероприятие, ректор тепло поздравил собравшихся с наступающим праздником Новруз и пожелал всем счастья, здоровья, успехов, семейного благополучия и весеннего настроения. В своем выступлении он подчеркнул, что Новруз, который является одним из самых любимых народных праздников и относится к одной из самых древних и наиболее чтимых национальных традиций, занимает особое место в истории, культуре и духовном наследии азербайджанского народа.

«Праздник Новруз – это самый лучший путь для того, чтобы хранить и передавать историю, обычаи и национальные духовные ценности из поколение в поколение», – сказал Эльмар Гасымов.

Подлинным украшением художественной части вечера стали Бахар гызы, Кеса и Кечал – неизменные и любимые всеми персонажи Новруз байрамы, выступление которых создало в зале атмосферу веселого праздника. Затем участникам мероприятия была представлена музыкальная программа, во время которой студенты исполнили различные композиции, песни и танцевальные номера, посвященные весне и празднику Новруз.

Завершился вечер исполнением древнего национального танца «яллы» вокруг традиционного праздничного костра Новруза, который в заключение мероприятия был зажжен во дворе кампуса Высшей школы.

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