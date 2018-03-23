Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче десятого тура турнира претендентов

23 марта 2018 01:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся десятый тур проходящего в Берлине турнира претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной.

Мамедъяров с 6 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует представитель США Фабиано Каруана с 6,5 очками, на третьем месте - россиянин Александр Грищук, набравший 5,5 очка.

Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).

В случае, если все эти показатели будут равны, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче девятого тура турнира претендентов
Общество 20 марта 22:58
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче седьмого тура турнира претендентов
Общество 18 марта 23:25
Шахрияр Мамедъяров победил Карякина в первом туре турнира претендентов
Общество 11 марта 00:47
Шахрияр Мамедъяров завоевал пятую победу на супертурнире "Tata Steel Chess"
Общество 25 января 00:18
Шахрияр Мамедъяров поднялся на первую строчку супертурнира "Tata Steel Chess"
Общество 20 января 00:42
Шахрияр Мамедъяров победил во втором туре Tata Steel Masters
Общество 15 января 01:10
Брест примет первый этап международного турнира по плаванию Mad Wave Challenge
Беларусь 17 октября 2017 09:42
Команда "Trend-Millli.Az" стала победителем турнира по стрельбе среди представителей СМИ (ФОТО)
Общество 6 мая 2017 19:23
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров стал победителем Мемориала Михаила Таля
Политика 14 ноября 2014 15:59
Команда АМИ Trend стала победителем турнира по стрельбе среди представителей СМИ (ФОТО)
Общество 3 мая 2014 12:45
Международный турнир памяти Вугара Гашимова будет представлен онлайн на трех языках
Социум 4 апреля 2014 13:38
Азербайджанский "Unibank" организовал второй турнир "Что? Где? Когда?" (ФОТО)
Бизнес 16 декабря 2013 19:46
Азербайджанские спортсмены на международном турнире по каратэ заняли второе место
Общество 3 июля 2013 17:54
Бахрам Багирзаде стал гостем мемориала Михаила Таля (фото)
Социум 14 июня 2013 10:49
В Азербайджане состоится турнир по экстремальному вождению "Qala 2012"
Интересное 6 декабря 2012 14:23