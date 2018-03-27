Завтра в Баку солнечно, до 18 градусов тепла

27 марта 2018 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Утром в отдельных местах слабый туман

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 7-10, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 8-10, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75, днем 50-55 процентов.

28-29 марта умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако, ночью и утром в отдельных местах туман, в западных районах морось. Западный ветер временами будет усиливаться. Ночью 6-11, днем 20-25, в горах ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла.

В четверг вечером до второй половины субботы, на территории страны, начиная с западных районов, установится нестабильная погода, временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, в горной местности возможен снег, град. Западный ветер местами будет сильным.

В некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа может подняться уровень воды.

Температура воздуха снизится на 5-7 градусов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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