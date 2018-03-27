Рабочая группа представит Комиссии по орфографии отчет по правилам орфографии азербайджанского языка

27 марта 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие десять дней рабочая группа представит Комиссии по орфографии подготовленный отчет. После обсуждения комиссией проект по разработке правил орфографии азербайджанского языка будет представлен в Кабинет министров.

Об этом во вторник сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, заместитель председателя Комиссии по орфографии НАНА, академик Иса Габиббейли.

«Думаю, что в конце апреля - начале мая работа завершится. Только после утверждения Кабинетом министров данный процесс будет считаться завершенным, и на основе этих принципов будет подготовлен новый орфографический словарь азербайджанского языка», - сказал Габиббейли.

По его словам, рабочая группа, созданная Институтом языкознания совместно с Комиссией по орфографии, продолжает свою деятельность.

Габиббейли подчеркнул, что специалисты, а также неспециалисты выступили за сохранение буквы q в написании слова alqı-satqı.

«По-моему, не будет необходимости в широких обсуждениях по написанию этого слова, так как общественное мнение решает многие вопросы», - сказал вице-президент НАНА.

Заместитель председателя комиссии добавил, что рабочая группа уже завершает свою работу.

Отметим, что Комиссией по орфографии НАНА и Институтом языкознания разработан проект «Правил орфографии азербайджанского языка», состоящий из 69 статей.

Проект сначала был представлен общественности для широкого обсуждения. Цель таких обсуждений – ознакомление общественности с новыми правилами, создание условий для выражения своего мнения и в итоге учета всех мнений по проекту.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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