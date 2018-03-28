Клинический медцентр Азербайджана об обращениях в отделение токсикологии в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - В дни праздника Новруз в основном обращения в отделение токсикологии Клинического медицинского центра минздрава Азербайджана были связаны с отравлением угарным газом.

Об этом в среду сказал завотделением Азер Максудов.

По его словам, в дни праздника Новруз 12 человек с диагнозом отравление угарным газом обратились в больницу, из них семеро были госпитализированы.

В течение указанного периода четыре человека обратились с диагнозом отравление препаратами, шесть человек - с аллергией, два человека - с диагнозом отравление уксусной кислотой, шесть человек обратились в связи с опьянением.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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