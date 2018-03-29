В Генпрокуратуре Азербайджана создана рабочая группа по нарушениям во время президентских выборов

29 марта 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов встретился с главой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Корин Йонкер, говорится в четверг в сообщении Генпрокуратуры.

Генпрокурор рассказал о проведении выборов в Азербайджане в условиях демократии и прозрачности, о проделанной работе, нацеленной на свободное выражение избирателями своей воли, и дал подробную информацию о предстоящих задачах органов прокуратуры в связи с нарушением избирательного законодательства. Генпрокурор особо отметил создание Рабочей группы с целью обеспечения незамедлительного расследования сведений уголовного характера по фактам нарушения закона во время выборов, которые будут поступать в Генеральную прокуратуру.

Выразив признательность за теплый прием, Йонкер проинформировала о деятельности и целях наблюдательной миссии. Йонкер, сказала, что во время выборов будет уделяться внимание сотрудничеству наблюдательной миссии с Рабочей группой Генпрокуратуры.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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