Завтра в Баку будет дуть южный ветер

31 марта 2018 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами ночью и днем будем туман, морось, ветер восточный.

Температура воздуха ночью ожидается 3-7, днем 13-17 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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