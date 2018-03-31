Полиция Баку о митинге т.н. "Нацсовета"

БАКУ /Trend/ - В субботу на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку прошел согласованный с Исполнительной властью Баку митинг структуры, именуемой "Национальный совет демократических сил".

Как говорится в сообщении Главного управления полиции Баку (ГУП), в митинге, который длился с 15:00 до 17:00, приняли участие до 1 200 членов и сторонников партии «Народного фронта Азербайджана», партий «Мусават» и «Халг», движений Союза мусульман, «NİDA», а также ряда проопозиционных неправительственных и молодежных организаций.

Во время митинга не было зафиксировано случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка, говорится в сообщении.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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