Обнародован план организации дорожного движения в Баку в связи с Гран При Азербайджана Формулы 1

БАКУ /Trend/ - В последнюю неделю апреля связи с проведением 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1 движение транспортных средств на центральных улицах столицы, по которым проходит гоночный трек Baku City Circuit, и прилегающие к нему улицы будет ограничено, говорится в сообщении Baku City Circuit.

С целью обеспечения безопасности зрителей и лиц, проживающих вблизи трека, а также для урегулирования дорожного движения на центральных улицах Баку, Операционной компанией Baku City Circuit подготовлен план по организации дорожного движения в период гоночного уик-энда.

Согласно плану, движение транспортных средств на улицах, входящих в и прилегающих к трассе Baku City Circuit, будет полностью запрещено с 01:00 понедельника 23 апреля до 06:00 вторника, 1 мая.

Однако жители Баку смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, а также на следующих перекрестках - улиц Хагани и Рашида Бейбутова, улицы Хагани и проспекта Азадлыг, проспекта Нефтчиляр и улицы Рашида Бейбутова.

Территория Национального Приморского парка (Бакинский бульвар – от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона Формулы 1 будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 25 апреля. Ограничения будут сняты во вторник, 1 мая.

Начиная с 13:00 четверга, 26 апреля доступ в развлекательную зону на вышеуказанной территории бульвара получат только владельцы билетов на Гран При Азербайджана Формулы 1.

При этом, доступ к торговому центру Park Bulvar будет открыт для всех на протяжении всего периода проведения мероприятия.

Следует отметить, что запрещенная для передвижения территория разделена на 3 зоны. Зона под номером 1 охватывает старый город Ичеришехер, а зона 2 включает территорию площади Азадлыг и прилегающие улицы. Под номером 3 указана улица 50-летия ООН.

Владельцам автомобилей, проживающих или имеющих бизнес в этих зонах, нужно обратиться за специальным пропуском (стикером) в нижеуказанные структуры в период с 12 апреля по 23 апреля включительно. Стикер должен быть размещен на лобовом стекле автомобиля.

N. Зоны Пункты выдачи пропусков Вход в зону Время пропуска в зону Контакты 1 Ичеришехер Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабмине АР Ул. Бёюк Гала 42/19 2 этаж Круг Азнефть 00:00-06:00 012 497 52 46 2 Площадь Азадлыг Жилищно-коммунальный эксплуатационный участок №4 Ул Хагани 26/32 5-й блок, 2 этаж Ул Рашида Бейбутова 00:00-06:00 012 498 88 06 3 BMT-nın 50 illiyi küçəsi Жилищно-коммунальный эксплуатационный участок №58 Ул Истиглалийат 5 Ул Лермонтова любое время суток 012 492 41 85

Транспортные средства получат доступ на территории 1-й и 2-й зон исключительно с полуночи 00:00 до 06:00. Движение в 3-й зоне будет разрешено в течение всего дня, но только владельцы пропусков смогут свободно въезжать в нее. Въезд в 1-ю зону будет организован со стороны круга Азнефть, во 2-ю зону – со стороны улицы Рашида Бейбутова, а в 3-ю зону со стороны улицы Лермонтова (парк водопадов).

Улицы, выделенные на карте красным цветом, будут полностью закрыты для движения с 01:00 понедельника 23 апреля до 06:00 вторника, 1 мая. Улицы, выделенные синим цветом – это те дороги, по которым движение будет разрешено, но парковка на них запрещена.

Следует отметить, что в связи с проведением концертной программы гоночного уик-энда в концертном зале Crystal Hall, движение на участке дороги от круга Азнефть до Площади Государственного Флага будет ограничено.

Доступ во все зоны будет открыт только для транспортных средств со специальным стикером на лобовом стекле, а для всех остальных автомобилей закрыт.

Контроль за транспортным движением в указанных местах будет осуществляться Государственной Дорожной полицией.

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