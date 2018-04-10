В России открылся еще один памятник легендарному нефтянику Фарману Салманову

31 марта в Сибири отмечали день памяти Фармана Салманова, ушедшего из жизни 11 лет назад советского геолога азербайджанского происхождения, первооткрывателя сибирской нефти, передает Вестник Кавказа.

Памятники Салманову установлены в Сургуте, Ханты-Мансийске и в поселке Горноправдинск ХМАО.

Автор последнего народный художник РФ, скульптор Александр Рукавишников, автор знаменитых памятников Достоевскому, Шолохову и Высоцкому. Пятиметровый монумент выполнен из бронзы. Скульптор изобразил Салманова шагающим по югорской земле. Позади него тайга, нефтяные вышки и раскрытая книга с изображением узнаваемых зданий округа.

Памятник великому нефтянику построили в Горноправдинске не случайно, ведь именно Фарман Салманов считается основателем этого поселка. Раньше здесь находилась Правдинская геологоразведочная экспедиция, которая и стала основой будущего поселения.

День открытия памятника Фарману Салманову совпал с 50-летним юбилеем Горноправдинской геологоразведочной экспедиции, поэтому на открытии монумента присутствовали ветераны нефтяной отрасли, многие из которых лично знали Салманова.

Топограф, ветеран Горноправдинской геологоразведочной экспедиции Михаил Уткин хорошо помнит, каким был знаменитый геолог: "Таких поселков по Северу, как он организовал - очень мало, все здесь до сих пор держится благодаря ему. Его энтузиазм мы до сих пор чувствуем, потому что он нам давал закалку, стремление все быстро делать".

Фарман Салманов по праву считается первооткрывателем югорской нефти. В Западной Сибири он проработал больше 30 лет. С его участием открыли около 130 нефтяных месторождений, среди которых Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское, Сургутское. Многие до сих пор остаются базой нефтегазового комплекса России.

Фарман Салманов - русский азербайджанец, которым гордятся и в России, и в Азербайджане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.