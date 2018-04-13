Участие в Чемпионате Европы - хороший опыт - азербайджанский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Участие в XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и на акробатической дорожке для меня хороший опыт, сказал Trend в пятницу после выступления 14-летний азербайджанский спортсмен Тофиг Алиев.

"Думаю, что выступил неплохо, тренер тоже остался доволен. Я впервые участвую в Чемпионате Европы и считаю это хорошим опытом", - сказал Trend Алиев.

Гимнаст отметил, что очень поддерживают болельщики, среди которых были и его родственники.

"За меня сегодня болели мама, бабушка и брат. Именно мама привела мена в спорт, я начал тренироваться с четырех лет", - добавил он.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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