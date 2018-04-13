Квартиры премиум-класса в “Renessans Palace” всего 1850 AZN в месяц

Жилищный комплекс премиум класса "Renessans Palace”, расположенный в Ясамальском районе города Баку, проводит весеннюю кампанию скидок. В рамках кампании можно будет приобрести квартиру в доме, построенном группой компаний "AS Qrup İnvestment”, платя всего 1850 манатов в месяц, сообщает компания в пятницу.

Согласно условиям кампании, первоначальный взнос составляет 25 процентов. На протяжении 35 месяцев покупатель выплачивает 50 процентов от стоимости квартиры, а на 36-й месяц - оставшиеся 25 процентов.

Как сообщили в "AS Qrup İnvestment”, акция продлится несколько месяцев. Всех, кто хочет воспользоваться этой кампанией и приобрести квартиру, должны поспешить вовремя воспользоваться этой возможностью.

Renessans Palace возводится при соблюдении всех требований к жилью премиум-класса. Он состоит из 4 корпусов, 20 блоков, в которых расположены 1084 квартиры. Комплекс расположен на территории в 3 га, 1,6 га, из которых будут закрыты парком лесного типа.

Максимальное количество квартир на каждом этаже – 4. В каждом блоке установлены по 3 лифта марки Mitsubishi. Высота квартир в жилом доме выше принятых стандартов и составляет 3,45 метра. При строительстве здания использованы специальные термоблоки, благодаря чему летом в квартирах будет прохладно, а зимой тепло. Это позволит жильцам сэкономить на электроэнергии примерно 40 процентов. Установленные четырёхкамерные окна также обеспечат шумоизоляцию и борьбу с бакинским ветром.

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