Азербайджан впереди всей Европы по организации больших соревнований - тренер сборной Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан впереди всей Европы по организации больших соревнований, сказал Trend в субботу тренер сборной Турции по прыжкам на батуте Шукру Алп Ары.

Он отметил, что турецкие гимнасты прошли серьезную подготовку перед чемпионатом Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Нас представляют два гимнаста в индивидуальных упражнениях и одна синхронная пара, и мы хотим побороться за медали", - сказал Алп Ары.

По его словам, в турецкой делегации очень довольны организацией турнира и приемом, оказанным спортсменам.

"Хотим поблагодарить Федерацию гимнастики Азербайджана. Считаю, что Азербайджан впереди всей Европы по организации больших турниров", - сказал Алп Ары.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Максим Цурков)

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