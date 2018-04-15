В Баку состоялась церемония закрытия XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте (ФОТО)

15 апреля 2018 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку на Национальной арене гимнастики прошла церемония закрытия XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте двойном мини-батуте и на акробатической дорожке.

В рамках церемонии состоялась церемония передачи флага европейского первенства батутистов.

Делегация Федерации гимнастики Азербайджана в составе генерального секретаря AGF Нурланы Мамедзаде, тренера сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимира Шуликина, гимнастов Руслана Агамирова, главы дисциплинарного комитета AGF Эльшада Нариманова, судьи Кямиля Гулиева, а также волонтерки Гюляр Булудханлы передала флаг Чемпионата Европы президенту Европейского союза гимнастики Фариду Гаибову.

Затем Фарид Гаибов, приняв флаг, передал его делегации Федерации гимнастики Швеции, которая будет организовывать следующий чемпионат Европы по прыжкам на батуте (одиночным и синхронным), двойном мини-трампе и акробатической дорожке.

Trend представляет своим читателям фоторепортаж с церемонии.

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