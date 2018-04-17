Русскоязычное пространство имеет большое влияние в Азербайджане – посол

17 апреля 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане русскоязычное пространство имеет очень большое влияние.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы в ходе IV Международного форума русскоязычных вещателей, сообщают во вторник российские СМИ.

«Если абстрагироваться от политической ситуации сегодняшнего дня, которая действительно является очень сложной, в том числе и в информационном пространстве, мне хотелось бы подчеркнуть, что влияние русского языка в наших странах остается очень весомым на примере того же Азербайджана. У нас очень много достаточно серьезных, солидных, читаемых русскоязычных сайтов, популярные информационные агентства работают на двух языках — азербайджанском и русском», - сказал посол.

Говоря об изучении русского языка, посол подчеркнул, что Азербайджан сохранил русский сектор обучения в школах и университетах.

«В Азербайджане сохранено более 300 общеобразовательных школ на русском языке, которые были созданы еще в Советском Союзе, практически во всех вузах сохранились секторы обучения на русском языке, у нас работает Славянский университет, в котором кроме русского ведется преподавание и на других славянских языках, у нас два филиала российских вузов — МГУ, где ведется преподавание на русском языке, и в прошлом году был открыт филиал Медицинского университета им. Сеченова», - сказал азербайджанский дипломат.

«В Азербайджане русскоязычное пространство имеет очень большое влияние. Я с удовольствием пришел на этот Форум русскоязычных вещателей. Мне кажется, это не только радио, но и сайты, и газеты, и телевидение. На азербайджанском телевидении идут русские версии новостей, есть передачи на русском языке, куда при необходимости добавляются титры на азербайджанском языке. Как председатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, мне кажется очень важным качественно сохранять это пространство. Не секрет, что сейчас в угоду количеству качество вещания и качество русского языка, к сожалению, снижается. Одним из вопросов форума может быть и качество русского языка. Мне хотелось бы подчеркнуть, что постсоветское пространство, страны СНГ, которые говорят на русском языке, все-таки нуждаются в поддержнии именно качества языка. Нужно усиливать внимание к пропаганде русского языка, чтобы им пользовалось большее количество людей, заинтересовывать молодое поколение, чтобы оно учило его. Это серьезная проблема и ее стоит обсуждать на таких форумах», — заявил Полад Бюльбюльоглы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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