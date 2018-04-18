В связи с проведением Гран При Азербайджана «Формула 1» с 23 апреля ограничивается движение по «Бакинскому городскому кольцу»

18 апреля 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения высокого уровня безопасности в связи с проведением Гран При Азербайджана «Формула 1», в ночь на 23 апреля будет ограничено движение на ряде центральных улиц и проспектов Баку, пересекающихся с маршрутом гонок, сообщили в среду в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Ограничения останутся в силе до завершения мероприятия.

Движение автомобилей будет ограничено и перенаправлено по территории, известной как «Бакинское городское кольцо» – площади «Азнефть», вдоль Приморского бульвара, проспектам Нефтяников, Бюльбюля, площади Азадлыг, улицам Пушкина, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, «Гоша Гала Гапысы», площади Молодежи, улицам Истиглалият, Ниязи, а также других дорогах, пересекающихся с этими улицами и проспектами.

Движение будет регулироваться по Баку-Сальянской трассе (с 14-го километра), третьей окружной кольцевой дороге, через Ясамальский район в направлении «20-го участка» и прилегающих территорий, от круга 20-го участка по нагорной дороге через поселок Бадамдар в направлении улицы Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, и от поселка Баилова через улицу Теймура Эльчина или улицу Мехти Гусейна.

Во избежание пробок просьба к водителям, движущимся по проспекту Нефтяников и через площадь «Азнефть» в направлении «Площади флага», поселков «Баилово» и «20-й участок», а также в южном направлении пользоваться альтернативными дорогами – улицами Афияддина Джалилова - Юсифа Сафарова, пересечением улиц Юсифа Сафарова - 28 Мая, через улицу Бакиханова, посредством проспектов Н.Нариманова, Строителей, Гусейн Джавида, Парламента, улицы Микаила Мушвига, проспектов Метбуат и Зии Буниятова.

Дорожная полиция советует по возможности ограничить использование личных автомобилей в этих направлениях, отдав предпочтение общественному транспорту.

Напомним, что 27-29 апреля в Баку пройдут гонки Гран-при Азербайджана "Формула 1".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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