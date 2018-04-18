Открылась выставка картин учащихся Образовательной компании "Kaspi" и лицея БГУ "Юные таланты" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики и Бакинского государственного университета (БГУ) открылась выставка картин учащихся Образовательной компании «Kaspi» и лицея «Юные таланты» при БГУ, сообщает вуз в среду.

Учредитель компании «Kaspi» доктор философии по филологии Сона Велиева, открывая мероприятие, отметила его важность и пожелала успехов работе выставки. Рассказав про историю, миссию и будущие цели компании «Kaspi», Сона Велиева отметила соглашении о сотрудничестве, подписанное между «Kaspi» и БГУ, и высоко оценила межлицейские связи. Сона Велиева, обозначив высокий профессионализм учащихся - авторов картин обоих лицеев, пожелала им успехов в будущей деятельности.

Ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал об основных задачах и целях лицея «Юные таланты», который начал свою деятельность в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева с 2007 года. Говоря о сотрудничестве лицея с различными учреждениями, ректор особо подчеркнул его связи с компанией «Kaspi», рассказал о достижениях организации.

На мероприятии выступили главный редактор газеты «Xalq Cəbhəsi» Эльчин Мирзабейли, главный редактор газеты «İki sahil» Вугар Рагимзаде.

Затем прошла демонстрация картин учащихся компании «Kaspi» и лицея «Юные таланты». Победителями первого, второго и третьего мест оглашены десять учащихся – по пять от каждого лицея, другим участникам выставки вручены Почетные грамоты.

Отметим, что в ближайшие дни планируется проведение межлицейских турниров по настольному теннису, шахматам, футболу и интеллектуальному соревнованию.

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