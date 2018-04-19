Уточняется список религиозных деятелей Азербайджана, которые будут получать материальную поддержку - госкомитет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уточняется список религиозных деятелей, которые будут получать материальную поддержку.

Об этом сказал в четверг и.о. председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Гурбанлы отметил, что список представлен в Фонд пропаганды духовных ценностей, где этот вопрос и уточняется.

По его словам, Фонд и Управление мусульман Кавказа (УМК) работают в этом направлении, также данный вопрос обсуждался в Попечительском совете Фонда.

Гурбанлы отметил, что средства будут выплачиваться религиозным деятелям не в виде зарплаты, а в виде материальной поддержки.

Гурбанлы подчеркнул, что средства будет выделять не только государство, они будут формироваться из различных видов пожертвований.

«Размер материальной поддержки будет меняться в зависимости от должности, самой высокой она будет у имамов, Материальную поддержку будут получать также и религиозные деятели Нахчыванской АР», - сказал Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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