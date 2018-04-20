В Баку открылся новый картинг-центр

20 апреля 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При непосредственном участии операционной компании Baku City Circuit и поддержке Азербайджанской автомобильной федерации на территории Дворца водных видов спорта открылся Бакинский картинг-центр.

Центр создан с целью дальнейшего развития в Азербайджане культуры автоспорта и повышения интереса общественности к данному виду спорта, что в конечном итоге, может привести к формированию национальных спортсменов для участия в международных автоспортивных соревнованиях и Чемпионате мира в серии Формулы 1.

Менеджер по связям с общественностью Бакинского картинг-центра Эльнара Алиева отметила, что открытие профессионального картинг-центра является свидетельством развития культуры автоспорта в стране.

«В этом году, третий год подряд, Азербайджан будет принимать у себя самое престижное автоспортивное соревнование в мире. Благодаря проведению Гран При Формулы 1, у нашей молодежи существенно возрос интерес к автоспорту. Теперь молодое поколение не только сможет наблюдать за «королевскими гонками», но тренируясь в Бакинском картинг-центре дорасти до уровня профессиональных пилотов. Уверен, что в будущем в стране появятся профессиональные пилоты, которые смогут представлять Азербайджан на международных соревнованиях», - сказала Алиева.

Отметим, что услугами Бакинского картинг-центра смогут воспользоваться все, кто старше 7 лет.

В пользовании центра находятся карты французской компании SODİ KARTS. SODİ карты отличаются высокими техническими показателями, удобством, современным дизайном, а самое главное – они обеспечивают пилоту высокую степень безопасности.

В одном заезде единовременно могут принять участие 24 карта. Каждому участнику карт подбирается в соответствии с возрастом и опытом вождения. Также, новички могут воспользоваться двухместным картом.

Для обеспечения безопасности во время соревнования вдоль картинг-трассы установлены высококачественные барьеры безопасности. Данные барьеры заполнены резиновой крошкой и связаны специальной лентой, чтобы одновременно снизить силу удара и равномерно перераспределить ее на всю барьерную систему. Кроме того, пилоты будут обеспечены специальной экипировкой, включая шлем и огнеупорный комбинезон.

Зрители, наблюдающие за заездами, могут расположиться в специально отведенной территории или отдохнуть в удобном кафе.

Для формирования национальных кадров в картинг-центре начнут функционировать профессиональные курсы пилотирования. Кроме того, планируется проводить соревнования среди пилотов различной возрастной категории и в этих соревнованиях смогут принять участие как опытные, так и молодые водители.

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