В Бакинском метро вводятся в эксплуатацию новые современные поезда

21 апреля 2018 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в бакинском метро вводятся в эксплуатацию новые поезда, сообщил Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

"Уже установлено необходимое оборудование, проведены наладочные работы", - сказал Пашаев.

По его словам, каждый из поездов состоит из пяти вагонов. Они считаются вагонами четвертого поколения и имеют много преимуществ по сравнению с действующими.

Одной из особенностей является то, что в каждом вагоне имеется 16 USB-портов, посредством которых граждане смогут заряжать свои мобильные устройства.

Пашаев отметил, что срок эксплуатации новых поездов составляет примерно 31 год.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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