В Баку стартовал II день международного юношеского турнира по художественной гимнастике (ФОТО)

24 апреля 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня пройдут индивидуальные соревнования по всем четырем упражнениям. По итогам дня определятся победители по отдельным гимнастическим снарядам.

Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG), участницы будут соревноваться в возрастной категории 2003-2005 годов рождения.

Азербайджан на соревнованиях представляют Арзу Джалилова - в финалах по упражнениям с булавами и лентой, Нармина Самедова - в финале с мячом и Дарья Фаршбафшахрияри - в финале с обручем.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

Следует отметить, что турнир AGF Junior Trophy будет проходить в формате Чемпионата Европы по художественной гимнастике, который состоится в Гвадалахаре (Испания) 1-3 июня 2018 года. Это позволит юным гимнасткам, совершенствуя свои упражнения, продемонстрировать более уверенные выступления на Чемпионате Европы.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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