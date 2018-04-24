Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу AGF Junior Trophy в упражнениях с обручем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Дарья Фаршбафшахрияри завоевала бронзовую медаль международного юношеского турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с обручем.

В финале Дарья набрала 15,600 балла.

Золотую медаль завоевала представительница России Лала Крамаренко с результатом в 17,750 балла, а серебряная медаль досталась белорусской гимнастке Анне Каменщиковой, набравшей 16,000 балла.

Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят индивидуальные соревнования по всем четырем упражнениям. По итогам дня определятся победители по отдельным гимнастическим снарядам.

Азербайджан на соревнованиях представляют Арзу Джалилова - в финалах по упражнениям с булавами и лентой, Нармина Самедова - в финале с мячом и Дарья Фаршбафшахрияри - в финале с обручем.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазара Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.