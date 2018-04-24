Новый глава Госкомтаможни Азербайджана представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сафар Мехтиев, назначенный председателем Государственного таможенного комитета распоряжением Президента Азербайджана от 23 апреля 2018 года, сегодня был представлен коллективу комитета помощником Президента по экономическим вопросам – завотделом Администрации Президента Али Асадовым, говорится в сообщении таможенного комитета, распространенном во вторник.

Али Асадов рассказал о жизненном пути Сафара Мехтиева, о задачах, поставленных главой государства перед таможенными органами по более эффективной организации таможенного дела в стране согласно современным стандартам, выразил уверенность в успешном выполнении поручений.

Председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев выразил признательность за высокое доверие, оказанное ему Президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что задачи и поручения главы государства таможенным органам будут успешно выполнены.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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