Азербайджан и Всемирная метеорологическая организация подписали меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ был подписан в рамках конференции на тему «Важная роль метеорологических организаций в сфере адаптации к климатическим изменениям», проведенной в Баку при организации минэкологии.
Меморандум подписан с целью укрепления правовой базы.
В конференции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, генсек ВМО Петтери Таалас, резидент-представитель ПРООН Гулам Исагзаи, глава офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане Мелек Чакмак и представители международных организаций, госструктур, НИИ, НПО.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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