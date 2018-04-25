Президент Академии наук о выпуске продукции под брендом Made in Azerbaijan

БАКУ /Trend/ - Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана будет выпускать продукцию под брендом Made in Azerbaijan, но пока рано требовать от него это.

Об этом во вторник сказал президент НАНА Акиф Ализаде.

По его словам, Парк высоких технологий должен достигнуть такого развития, которое позволило бы ему выйти на международную арену по брендом Made in Azerbaijan.

Президент академии добавил, что в Парке создается своя инфраструктура.

«Должен быть свой маркетинг, своя реклама. Уже есть те, кто хочет сотрудничать с Парком высоких технологий, созданным полгода назад. К нам обращаются местные и зарубежные бизнесмены. Мы внедрим новшества в области оборонной промышленности. Также планируются новшества в сфере бизнеса», - сказал Ализаде.

Президент академии также затронул проблему интереса молодежи к науке.

«Некоторые представители молодежи говорят: зачем нужна наука, если мы живем за счет нефтяных доходов. Но я хочу ответить им словами премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и сказать, что польза, которую сегодня приносит наука, лучше денег, приносимых бизнесом», - сказал президент НАНА.

По его словам, сегодня азербайджанская наука способна сказать свое слово в мире.

Академик отметил, что если не будет единства науки и образования, то не будет и развития.

«Разделение науки и образования в советский период привело к очень негативным последствиям для молодежи. Сегодня жизнь требует единства науки и образования. Единственный путь развития – интеграция образования в науку. Мы будет проводить работу в этом направлении», - сказал академик.

Ализаде в качестве хорошего показателя интеграции образования в науку отметил факт того, что 17 из 18 человек, поступивших три года назад в магистратуру НАНА, сдают экзамены в докторантуру.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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