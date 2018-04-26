Тото Вольфф: Нынешний сезон “Формулы 1” может стать легендарным

26 апреля 2018 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нынешний сезон “Формулы 1” имеет все составляющие, чтобы в будущем его могли назвать легендарным, считает пилот команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport Тото Вольфф.

“Сезон 2018 года воплощает в себе всё, что мы любим в автоспорте. Три команды ожесточенно сражаются за победы, позади три захватывающих гонки с яркими обгонами. Сейчас самыми быстрыми машинами в истории “Формулы 1” управляют одни из лучших гонщиков всех времен. Пока мы видим все составляющие сезона, который в будущем могут назвать легендарным – болельщики с улыбкой будут вспоминать этот год. Но не только болельщики дома у телевизоров и на трассе воодушевлены – у нас такие же ощущения. Нашей команде предстоит преодолеть серьезный вызов. В прошлом году мы вели плотную борьбу с Ferrari, но она не сравнится с противостоянием этого сезона”, - сказал Вольфф в преддверии Гран При Азербайджана “Формулы 1”.

По его словам, в Red Bull и Ferrari делают все возможное, чтобы опередить Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Команды, гонщики и техника работают на самом высоком уровне, отметил пилот, добавив, что не всем по душе подобный вызов.

“Каждый сотрудник команды выбрал работу в “Формуле 1” ради таких моментов. Мы все участвуем в потрясающей битве, результат которой никто не может предсказать”, - подчеркнул Вольфф.

Гонщик также прокомментировал предстоящую гонку в Азербайджане: “Мы отправляемся в Баку, не зная, чего ожидать. Впервые Гран При Азербайджана пройдет в апреле, когда условия будут совершенно другими, ведь в прошлые годы мы приезжали на Каспийское море в июне. В Баку сложная трасса, на которой гонщики должны быть уверены в машине и найти правильный ритм уже утром в пятницу. Подиум прошлогодней гонки оказался непредсказуемым и, как на любой городской трассе, нужно быть готовым к неожиданностям”.

Гран-при Азербайджана “Формулы 1” состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

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