Минтруда Азербайджана об ошибочном мнении о несправедливости пенсионной системы

БАКУ /Trend/ - Система пенсионного обеспечения Азербайджана предусматривает пенсии по возрасту, инвалидности и потере главы семьи. Все эти выплаты обеспечиваются в результате действия механизма обязательного социального страхования.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльман Бабаев.

Бабаев подчеркнул, что эта система основывается на принципах страхования.

По его словам, каждое лицо должно иметь свой индивидуальный счет и осуществлять социальные страховые выплаты из своего дохода в соответствии с установленными нормативами.

Бабаев выразил сожаление в связи с тем, что некоторые эксперты ставят систему социального страхования в один ряд с системой социальной помощи.

«Таким образом они стараются сформировать в обществе мнение о несправедливости существующей системы пенсионного обеспечения», - сказал Бабаев.

По его словам, система пенсионных выплат не должна стимулировать неофициальную занятость, неофициальные доходы.

«Наоборот, эта система должна быть направлена на их устранение. Данная система должна заинтересовать людей заниматься трудовой деятельностью, осуществлять выплаты государству», - сказал начальник отдела.

«Для сведения отметим, что вступившие в силу с 1 июля 2017 года изменения в систему пенсионного обеспечения позволяют усилить возможности достойного пенсионного обеспечения в стране. Эта реформа стимулирует еще более активное участие граждан в пенсионной страховой системе», - добавил Бабаев.

«Тем, кто получает пенсии, дается возможность повысить свою пенсию, воспользовавшись средствами, собранными на индивидуальном счете. В результате последних изменений в пенсионное законодательство в системе индивидуального учета был применен принцип «открытого счета». Это означает, что каждому человеку, открывшему лицевой счет в системе индивидуального учета, представляются дополнительные возможности для увеличения пенсионного капитала на этом счете», - сказал Бабаев.

Бабаев добавил, что на 1 апреля размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составляет 218,03 маната, что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выше на 8,8 процента. В том числе размер среднемесячной пенсии по возрасту на 1 апреля 2018 года составляет 244,36 маната, что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выше на 9,3 процента.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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