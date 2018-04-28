Определились победители первого основного соревнования в классе FIA Formula-2 в Баку (ФOTO)

28 апреля 2018 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершилось первое основное соревнование в классе FIA Formula-2.

Победителем же первого соревнования стал таиландский пилот Александр Альбон, представляющий команду "DAMS". Второе место досталось британцу Джеку Айткену из команды "ART Grand Prix", третье - итальянцу Антонио Фуолко из "Charouz Racing System".

До финишной прямой доехали 13 пилотов из 20. Завершить соревнование не смогли пилоты команды "Campos Vexatec Racing"- итальянец Лука Гиотто и израильтянин Рой Нисани, пилот команды "BWT Arden" - немец Максимилиан Гюнтер, гонщик "RUSSIAN TİME" - россиянин Артем Маркелов, пилот "PERTAMINA PREMA Theodore Racing" - нидерландец Ник де Вриж, швейцарец Луи Делетрас из "Charouz Racing System" и индийский гонщик Арджун Маини.

(Автор: Илькин Шафиев, Эльчин Мехтиев)

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