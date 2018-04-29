Российская гимнастка выиграла золото Кубка мира в Баку в упражнениях с обручем

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Мария Сергеева выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем.
В воскресенье в финале спортсменка набрала 18,200 балла.
Второе место заняла белорусская гимнастка Катерина Галкина, набравшая 17,750 балла, а третье место - Лаура Зенг из США с результатом в 17,350 балла.
В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.
Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.
Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)
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