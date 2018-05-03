В Азербайджане врачей будут штрафовать за рецепты на БАДы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении врачей, указавших в рецептах биологически активные вещества, будут применяться меры административной ответственности.

Об этом в четверг сказал заведующий сектором права и внутреннего контроля министерства здравоохранения Азербайджана Эльхан Азизов.

По его словам, уже и в Азербайджане, как и в большинстве европейских стран, начали широко использоваться биологически активные вещества.

«Если при написании рецепта врачи укажут названия этих веществ, то в отношении них будут применяться меры административной ответственности (штраф). Потому что нужно понимать, что биологически активные вещества – это пищевые добавки. Они не используются в лечебных целях. В лечении пациентов нужно использовать только лекарственные препараты», - сказал Азизов.

Азизов напомнил, что препараты могут продаваться как по рецепту, так и без него. Список лекарственных средств, которые продаются только по рецепту, утверждается министерством здравоохранения.

По его словам, за продажу без рецепта препараторов, которые должны продаваться только по рецепту, предусматривается штраф в размере до 250 манатов.

«Мы обращаемся к врачам, чтобы они указывали в рецептах международно запатентованные названия препаратов. Эти правила также должны соблюдать аптеки. То есть, они не должны продавать препараты по рецептам, не соответствующим требованиям», - добавил заведующий сектором.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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