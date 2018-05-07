Генпрокуратура Азербайджана об экстрадиции гражданина Украины

7 мая 2018 22:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана с целью экстрадиции в Украину гражданина страны Магомеда Саитова, который обвиняется по соответствующим статьям уголовного кодекса за факт нанесения телесных повреждений депутату Верховной Рады Мустафе Найему, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, распространенном в понедельник.

Было установлено, что 30 апреля 2018 года Саитов покинул территорию Украину рейсом Киев-Баку, 2 мая судом района Шевченко было венесено решение о выборе наказания в виде его ареста.

Сотрудники МВД Азербайджана, установив личность Саитова, представили его прокуратуре. В отношении Саитова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

После того, как документы будут представлены азербайджанской стороне, вопрос передачи лица Украине будет рассмотрен в соответствии с требованиями международного соглашения и национального законодательства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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