Учащиеся Джоджуг Марджанлы: Хотим принять участие в проекте "1 день в UNEC" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Преподаватели и студенты Загатальского филиала UNEC посетили деревню Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана, сообщает вуз во вторник.

Сначала делегация UNEC посетила памятник, воздвигнутый «Памяти шехидов апрельских боев» в городе Горадизе, выразив почтение светлой памяти шехидов.

Коллектив филиала встретился с учителями и учащимися полной средней школы имени шехида Новруза Асланова. Декан факультета "Экономики", доцент Хагигат Гадимова дала подробную информацию учащимся о UNEC, рассказала им о проекте "1 день в UNEC". Отметила, что в рамках проекта учащиеся получают право стать студентом на один день UNEC, что дает возможность им поближе познакомиться с университетом.

Встретившие с интересом проект учащиеся средней школы села Джоджуг Марджанлы выразили желание принять участие в проекте "1 день в UNEC".

Коллектив филиала, пожелав учащимся успехов в учебе, в качестве подарка преподнес им книги.

Затем преподаватели и студенты поднялись на высоту Лелетепе, встретились с офицерами и солдатами N-ской военной части. В рамках визита коллектив посетил аналог Шушинской мечети.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.