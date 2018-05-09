Завтра будет изменено направление движения транспорта на ряде улиц Баку

9 мая 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 10 мая в связи с 95-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева с 08:00 до завершения мероприятия будет ограничено автомобильное движение в направлении Парламентского проспекта - Аллеи шехидов, сообщил в среду Trend начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Движение транспорта будет ограничено и перенаправлено на пересечении улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, на пересечении круга Микаила Мушвига с проспектом Метбуат, на улице Мехти Гусейна, 1, то есть от здания Телетеатра, а также за зданием Милли Меджлиса в направлении Парламентского проспекта, улиц Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде.

Водителей просят по возможности меньше пользоваться личным автотранспортом, отдавая предпочтение общественному транспорту.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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