Ограничивается движение транспорта на северном выезде из Баку

10 мая 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 23:00 будет ограничено движение на участке 11-16 километр автотрассы Баку-Губа-госграница России, от Хырдаланского круга в направлении города, говорится в совместном сообщении Агентства автомобильных дорог и Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в четверг.

Ограничение вводится с целью обновления дорожной разметки. Работы завершатся до утра.

Также с вечера суббота частично будет ограничено движение автотранспортных средств на участке автодороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы – между поселками Бинагади и Хырдалан.

Ограничение вводится в связи с проведением ремонтных работ и будет действовать до их завершения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку автобусы возвращаются на прежние маршруты
Общество 30 апреля 12:24
В Баку ликвидируется автобусная остановка перед ст. метро «Короглу» (ФОТО)
Общество 18 апреля 21:35
С завтрашнего дня ограничивается движение транспорта на т.н. «Советской» в Баку
Общество 17 апреля 18:35
Указ Президента позволит интенсифицировать работу в сфере пассажироперевозок - БТА
Общество 5 апреля 03:27
На основных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения
Общество 31 марта 02:10
В Баку открылся четвертый центр транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 17 марта 12:17
В Баку изменено движение трех автобусных маршрутов
Общество 16 марта 18:08
В субботу в Баку откроется четвертый центр транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 14 марта 18:19
В Баку ограничат движение на ряде улиц
Общество 13 марта 23:00
На автобусных остановках в Баку запретили курить (ФОТО)
Общество 13 марта 16:39
Снижена допустимая скорость движения на главных автомагистралях Баку
Общество 12 марта 15:39
На основных улицах и проспектах Баку образовались пробки (ФОТО)
Общество 5 марта 19:03
На безналичную оплату проезда будет переведено более 700 транспортных средств - Бактрансагентство
Общество 28 февраля 15:04
В Баку изменена схема движения автобусов ряда маршрутов
Общество 23 февраля 17:55
На одном из центральных проспектов Баку образовалась пробка (ФОТО)
Общество 16 февраля 17:59
Еще на одном маршруте автобусов в Баку произведены изменения
Общество 1 февраля 14:53
В Баку будет реализован пилотный проект по безопасности движения (ВИДЕО)
Общество 24 января 14:08
В Баку внесены изменения в схему движения одного из автобусных маршрутов
Общество 19 января 17:32