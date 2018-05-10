Ректор университета Хаджеттепе: "Мы придаем особое значение сотрудничеству с UNEC" (ФОТО)

10 мая 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация турецкого университета Хаджеттепе, побывавшая в Азербайджане, посетила UNEC, сообщает вуз в четверг.

На встрече с делегацией, возглавляемой ректором университета Хаджеттепе, профессором Халук Озеном, ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов отметил высокий уровень сотрудничества между двумя университетами. На встрече состоялся обмен мнениями о путях повышения качества обучения в обоих университетах и потребностях в современном мире к образованию в университете, которые все время изменяются и растут, а также обсуждались возможности интеграции в мировую образовательную систему.

Ректор университета Хаджеттепе, престижного высшего учебного заведения Турции, Озен, придав особое значение сотрудничеству с UNEC, выразил заинтересованность в расширении этих отношений в будущем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Учащиеся Джоджуг Марджанлы: Хотим принять участие в проекте "1 день в UNEC" (ФОТО)
Общество 8 мая 14:10
"Электронный документооборот" свел к минимуму использование бумаги в UNEC (ФОТО)
Общество 8 мая 11:01
Ректор университета Улудаг в UNEC (ФОТО)
Общество 7 мая 18:27
Совет молодых преподавателей представляет: "Открытый урок" (ФОТО)
Общество 7 мая 14:36
UNEC приглашает молодежь с ограниченными возможностями здоровья посетить трудовую ярмарку
Общество 4 мая 15:49
В подготовке стандартов обучения университетам следует предоставить самостоятельность - ректор UNEC (ФОТО)
Общество 3 мая 16:29
Инновационное экономическое развитие в Азербайджане: предпринимательство, образование и наука (ФОТО)
Общество 25 апреля 16:53
Экспонаты Азербайджанского музея независимости в UNEC: Республика 100 (ФОТО)
Общество 23 апреля 19:02
Кыргызский дипломат в UNEC (ФОТО)
Общество 19 апреля 13:58
Исследования ученых UNEC: "Совершенствование работ по страхованию сбережений"
Бизнес 17 апреля 15:24
Ученые UNEC и турецкого университета имени Инёню проведут совместные исследования
Общество 16 апреля 12:56
Российские школьники заинтересованы получать образование в UNEC (ФОТО)
Общество 12 апреля 13:33
Спектакль в UNEC, посвященный шехидам апрельских боев: "Прерванные судьбы" (ФОТО)
Общество 9 апреля 13:03
В UNEC состоялась презентация книги, посвященная шехидам апрельских боев (ФОТО)
Общество 4 апреля 17:32
Студенты на один день UNEC – учащиеся Мингячевирского лицея “İstək” (ФОТО)
Общество 2 апреля 15:48
Трудовая ярмарка для студентов с инвалидностью в UNEC
Общество 30 марта 15:04
Исследовательские работы ученых UNEC в глобальных научных базах (ФОТО)
Общество 30 марта 14:59
UNEC совместно с Зигенским университетом дает старт весенней школе – "Предпринимательство и МСП: Основы бизнеса" (ФОТО)
Общество 29 марта 11:51