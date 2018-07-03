Авария на ТЭС не повлияла на работу Бакинского аэропорта

3 июля 2018 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авария на Мингячевирской ТЭС не повлияла на работу Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев, сообщил во вторник Trend глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

По словам главы пресс-службы, всю ночь аэропорт работал в штатном режиме.

"Авария не повлияла на работу аэропорта - сразу же включились аварийные генераторы. В целом аэропорт всю ночь работал в штатном режиме", - сказал Кесамански.

В ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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