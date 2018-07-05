Подача воды из источников полностью восстановлена, водой обеспечены 92-93 процента Баку - глава "Азерсу"

5 июля 2018 06:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время подача воды из источников полностью восстановлена. Водой обеспечены 92-93 процента города, наши ресурсы в водохранилищах составляют 45-50 процентов

Об этом в среду в ходе совещания, проведённого в связи с ситуацией в энергетической системе страны под председательством Президента Ильхама Алиева, сказал председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов.

Председатель ОАО сказал, что сразу после случившегося были приняты важные меры для предотвращения затопления водных и канализационных насосных, водных источников, и ни на одной из этих установок никаких проблем не было.

«После прекращения подачи энергии мы оценили ситуацию - наши ресурсы в водохранилищах, линии, ведущие к канализационно-насосным станциям. Вначале мы установили режим экономной подачи резервных вод на данные территории. Там, где нет необходимости в насосной станции, вода подается самотеком. Для подачи воды в другие места мы привлекли машины-водовозы. К этой работе мы привлекли машины-водовозы из Министерства по чрезвычайным ситуациям, Исполнительной власти города Баку, исполнительной власти районов, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, собственные машины, а также водовозы частных предпринимателей. Совместно с исполнительной властью районов мы занимались обеспечением населения водой также в местах, куда подача воды самотеком невозможна. В настоящее время подача воды из источников полностью восстановлена. Водой обеспечены 92-93 процента города. Наши ресурсы в водохранилищах составляют 45-50 процентов. Завтра в утренние часы мы выйдем на полномасштабный режим работы», - сказал Гусейнов.

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